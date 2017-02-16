У мерії Львова заявили, що ділянка на території «Сірки» не підходить під полігон для сміття

16 лютого відбулось чергове засідання науково-експертної групи під головуванням Ігоря Юхновського. Комісія надала висновки, що земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, вивчивши ситуацію щодо ділянки на території колишнього ЯДГХП «Сірка» у Яворівському районі, проаналізувавши наявні в ТзОВ «Інститут «Гірхімпром» дані, науково-експертна група дійшла висновку, що запропонована земельна ділянка знаходиться в карстово небезпечній зоні, де відповідно до ДБН облаштування полігонів не допускається.

Також комісія констатувала, що ділянка не відповідає вимогам державних будівельних норм, у частині їх дотримання щодо відстаней до відкритих водоймищ, культурно-оздоровчих об’єктів, водозаборів, заповідних територій національного та європейського значення.

На ділянці проявляються невідповідні нормативам ознаки повторюваності вітрів різних напрямків (рози вітрів) стосовно житлової забудови, зон відпочинку та інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони об’єкта.

Впродовж останніх років відбулися глибокі незворотні зміни в ландшафтно-геологічній структурі довкола промислового майданчика «Сірки» та інших територій Яворівського району. На місці сірчаних кар’єрів утворились великі озера, орієнтовною площею 700 га. Недалеко від промислового майданчика протікає р. Шкло, яка впадає у р. Сян, далі в р. Віслу басейну Балтійського моря. Відтак, комісія вважає, що все це робить цілковито недопустимим створення сміттєсховищ і екологічно загрозливих підприємств на цій території.

Відтак, науково-експертна група вважає неможливим використання промислового майданчика підприємства «Сірка» для будівництва полігону твердих побутових відходів і сміттєпереробного заводу.

«Оцінюючи загальну ситуацію і критичний стан з накопиченням та вивезенням відходів як у місті Львові, так і в районах області, науково-експертна група рекомендує органам місцевого самоврядування громад краю об’єднати зусилля і ресурси для спільного подолання «сміттєвої кризи» на теренах Львівщини. Просимо громади Львівщини допомогти громаді міста Львова у скрутній ситуації, що склалася з видаленням відходів з території міста, шляхом сприяння почерговому, в узгоджених обсягах прийняттю відходів міста Львова на своїх смітєзвалищах до часу спорудження санітарно безпечного підприємства обробки твердих побутових відходів. Таке підприємство знешкоджуватиме не лише відходи міста Львова, але й відходи інших громад краю», – зазначено у висновках роботи науково-експертної групи.

Як повідомлялося, у Львові 27 січня під час засідання у Львівській ОДА за участі прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана було досягнуто домовленість про виділення земельної ділянки на Львівщині, яка буде передана Львівській міській раді для облаштування полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомив під час брифінгу у Львівській ОДА прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зазначив, що дана ділянка буде знята з конкурсу, на якому розглядалися три ділянки для облаштування полігону, і ця ділянка є в районі гірничо-хімічного підприємства «Сірка» на території Яворівського району.

За словами Гройсмана, дана ділянка повинна бути передана протягом найближчого тижня, а на її облаштування необхідно буде близько 6-7 місяців. Площу ділянки прем`єр не уточнив, однак зазначив, що вона знаходиться в зоні, яка забезпечує екологічну безпеку мешканцям, а також має всі можливості для облаштування і функціонування такого полігону.

На той період, доки буде тривали облаштування нового полігону, міська влада буде шукати механізми утилізації і переробки сміття за наявними домовленостями з сільськими радами області.

Гройсман також зазначив, що з боку уряду буде надаватися всебічна допомога, а також ДСНС буде виділено спеціальну техніку для облаштування цих робіт.

«Я готовий допомагати, але я не готовий цим займатися. Зі свого боку буде надаватися міській владі будь-яке сприяння, але це потребує відповідальності і зусиль саме місцевої влади», – зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, у Львові триває напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища після обвалу на ньому та загибелі людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість із них не мають змоги приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щоденно місто продукує 650-700 тонн сміття.

Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова.