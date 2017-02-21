«Укрспирт» передумав підвищувати з 1 березня ціни на спирт

Державне підприємство «Укрспирт» скасував своє рішення про підвищення цін на спирт з 1 березня на 8%, анонсоване в середині січня.

Про це повідомляється на сайті держпідприємства.

«На виконання доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України… держпідприємство «Укрспирт» з 01.03.2017 року не застосовує другий етап підвищення ціни на спирт етиловий ректифікований», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з січня цього року ”Укрспирт” підвищив ціни на всі види спиртовмісної продукції на 10,6%, а з березня мав намір підвищити їх ще на 8% у зв`язку зі збільшенням собівартості виробництва.

Компанія відзначала, що востаннє підвищувала ціни в квітні 2016 року – на 17-18%, але з тих пір сировина подорожчала на 14%, а паливо та електроенергія – майже на 24%.