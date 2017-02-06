«Укрпошта» повідомляє про затримку доставки відправлень через погіршення погодних умов

Українське державне підприємство поштового зв`язку «Укрпошта» повідомляє про проблеми з доставкою поштових відправлень у зв`язку з погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба «Укрпошти».

«У зв`язку з погіршенням погодних умов та ускладненням дорожнього руху повідомляємо, що в деяких регіонах України затримується доставка поштових відправлень», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 6 лютого доставка відправлень здійснюватиметься із затримкою в 16 районах Вінницької області (455 населених пунктів), семи – Тернопільської (167), двох – Чернівецької (34), одному – Луганської (3) і трьох районах Сумської області (7 населених пунктів).

За даними прес-служби «Укрпошти», доставка поштових відправлень у населені пункти буде здійснена орієнтовно до середи, 8 лютого.

«Укрпошта» запевняє, що робить все можливе для якнайшвидшого відновлення строків доставки кореспонденції в зазначені пункти.