Укргідрометцентр обіцяє сьогодні суттєве потепління

Синоптики прогнозують 24 лютого суттєве потепління, місцями – до 16 градусів тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, у більшості областей температура становитиме вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у південній частині та на Вінниччині до 16° тепла; у східних та Сумській областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Водночас вночі у західних та північних областях, вранці та вдень у східних, Волинській, Рівненській і Закарпатській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.