Українка Світоліна виграла тенісний турнір в Тайбеї

У Тайбеї завершився фінальний матч тенісного турніру серії WTA Taiwan Open, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Шуай Пенг з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:2. Українка, яка була посіяна на турнірі під першим номером завдяки високому рейтингу, підтвердила звання найсильнішої на практиці. Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин.

Світоліна виграла шість геймів на прийомі і програла два на своїй подачі. На рахунку Еліни шість ейсів і дві подвійні помилки. Китаянка також двічі помилилася на подачі, але жодного разу не подала навиліт.

Завдяки перемозі українка зрівняла рахунок в особистому протистоянні з Пенг – 1:1. Для Світоліної цей титул став першим в сезоні і п’ятим в кар’єрі. За свій успіх на турнірі Taiwan Open українка отримає 280 рейтингових очок і $43 тисячі призових.