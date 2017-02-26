Українка Світоліна виграла тенісний турнір в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився тенісний турнір Dubai Duty Free Championships, де у фінальному матчі українка Еліна Світоліна обіграла Каролін Возняки з Данії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2. Українка мала перевагу протягом всього матчу. Якщо у першому сеті наша спортсменка зробила один “зайвий брейк”, то після перерви суперниця “попливла” і не зуміла протиставити нашій спортсменці практично нічого.

Завдяки цій перемозі Світоліна у понеділок вперше в кар’єрі підніметься в Топ-10 світового рейтингу WTA.