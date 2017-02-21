Українка Ганна Музичук вийшла у півфінал Чемпіонату світу з шахів

У Тегерані (Іран) відбулися другі партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, де в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка напередодні виграла першу партію білими фігурами, а сьогодні звела внічию другу партію чорними – 1,5:0,5 очка. У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії, яка з таким самим рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Шигун Ні з В’єтнаму. Основні партії 1/2 фіналу відбудуться 23-24 лютого, тай-брейк (партії з укороченим контролем часу), за необхідності, 25 лютого.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.