Українець Долгополов виграв тенісний турнір в Аргентині

У Буенос-Айресі (Аргентина) відбувся фінальний матч тенісного турніру Argentina Open серії ATP-250, в якому українець Олександр Долгополов обіграв японця Кеї Нісікорі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 7:6 (4), 6:4. Суперник на рівних провів першу партію з українцем, де поступився лише на тай-брейку, а в другому сеті наш спортсмен зумів зробити “зайвий” брейк і довів матч до перемоги. Таким чином, Долгополов виграв свій третій турнір в кар’єрі. Раніше це були з змагання в Умазі (Хорватія, 2011) та Вашингтоні (США, 2012). Крім того, на наступному тижні він повернеться в Топ-50 світового рейтингу.