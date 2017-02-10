Українці більше не зможуть вільно користуватися зарплатними картками

Українцям заборонили вільно користуватися зарплатними картками, а також рахунками, на які нараховуються стипендії, пенсії, виплати на дітей та інші соціальні виплати.

Про це йдеться в листі Нацбанку №25-110 / 55892, розісланому 10 лютого по банківській системі.

Його суть: якщо це зарплатна або студентська карта, то на неї мають надходити виключно зарплата або стипендія. І більше нічого іншого. Людина не може там зберігати інші свої заощадження (крім тих, грошей, що надходять від роботодавця або ВНЗ) або користуватися рахунком для грошових переказів. Це стало модно останнім часом: люди все рідше зустрічаються для передачі грошей один одному, а поповнюють рахунок товариша в найближчому платіжному терміналі готівкою або перекидають йому кошти через сайт банку (за допомогою систем інтернет-банкінгу).

В нацбанківському документі пояснюється: нові обмеження – не особиста примха НБУ, а лише виконання вимог нової редакції Податкового кодексу, яка вступила в силу з 1 серпня 2014. Цим документом запроваджено оподаткування доходів, отриманих від депозитів – 15% від нарахованих банком відсотків. У поняття «депозити» чиновники вкладають всі рахунки – поточні та карткові в тому числі. Виключення з нового податку зроблені для рахунків, що використовуються для виплат зарплат, стипендій, пенсій, виплат на дітей та інших соцвиплат. І щоб відрізнити ці самі соцвиплати від усіх інших транзакцій, банкам тепер і буде наказано дотримуватися цільового призначення карт. «Тепер банки зобов’язані обмежувати суми зарахування коштів на банківський рахунок клієнтів в розмірі, відповідному його зарплаті, пенсії чи іншим соціальним виплатам. Оскільки нарахування відсотків на соціальні виплати не оподатковуються», – прокоментував нововведення головний економіст управління організації бізнесу банку «Національний кредит» Кирило Голоденко.

Фінансисти заздалегідь попереджають про нові проблеми. «Будь-які надходження на рахунок, крім зарплат пенсій і стипендій, фактично, заборонені. Людина не зможе отримати переказ по номеру своєї зарплатної картки від третіх осіб. Якщо такий переказ грошей все-таки відбудеться, то кошти потраплять на рахунок нез’ясованих платежів, і розбиратися з ними банку доведеться в ручному режимі, телефонуючи клієнтам. Цілком імовірно, що найближчим часом почне виникати безліч проблемних ситуацій», – розповів радник голови правління Євробанку Василь Невмержицький.

Людям, які звикли користуватися зарплатними або соціальними рахунками для переказу грошей в інтернеті, поповнення в платіжних терміналах або інших особистих цілей, рекомендують швидше з’явитися в банк і відкрити для цих цілей додаткові рахунки. Зазвичай це коштує 100-120 грн., Хоча багато фінустанов роблять це взагалі безкоштовно.

Те саме доведеться зробити і тим, хто звик брати в борг за зарплатними картками. Йдеться про овердрафт – випадках, коли банк кредитує людині один-два його оклади (під гарантію роботодавця) і зараховує ці кошти на зарплатну карту. Тепер ці кошти почнуть зараховувати на додатковий рахунок: людині дадуть можливість перекидати з нього гроші на картку і знімати в банкоматі. «Не виключаю, що деякі банки можуть скористатися ситуацією і спробують встановити комісію за переказ коштів з одного рахунку на інший (переказ грошей між рахунками зазвичай коштує 0,5-1% суми – Авт.). Однак у загальній масі фінустанови не стануть ризикувати репутацією і лояльністю клієнтів», – резюмував Невмержицький.

Джерело: http://informednews24.com