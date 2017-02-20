У зоні АТО минулої доби поранено двох військових, семеро травмувалися через підрив вантажівки

За добу в зоні АТО внаслідок бойових дій отримали поранення двоє українських військових, ще семеро травмувалися через підрив вантажівки на невідомому вибуховому пристрої.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій два українських військовослужбовця отримали поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу позиції «Шахта Бутовка», – сказав він.

Крім того, за словами Мотузяника, семеро військовослужбовців отримали травми внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Інцидент стався в районі Лебединського.