У Золочівському районі з вікна гуртожитку випав студент профучилища

У Золочівському районі Львівщини 17-річний житель Закарпатської області випав з вікна третього поверху гуртожитку вищого професійного училища.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, у потерпілого, який 20 лютого близько 19.00 випав з вікна третього поверху гуртожитку, діагностовано перелом тазу, тілесні ушкодження, алкогольне сп’яніння.

Хлопець навчається у Червоненському вищому професійному училищі на Золочівщині. Того вечора він курив на підвіконні, втратив рівновагу і впав вниз.