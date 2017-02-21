У Золочівському районі з вікна гуртожитку випав студент профучилища

У Золочівському районі Львівщини 17-річний житель Закарпатської області  випав з вікна третього поверху гуртожитку вищого професійного училища.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області,  у потерпілого, який 20 лютого близько 19.00 випав з вікна третього поверху гуртожитку, діагностовано перелом тазу, тілесні ушкодження, алкогольне сп’яніння.

Хлопець навчається у Червоненському вищому професійному училищі на Золочівщині.  Того вечора він курив на підвіконні, втратив рівновагу і впав  вниз.

 

 

Новини за темою

 
Loading...