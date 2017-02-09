У вихідні, 12 та 19 лютого, між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий поїзд

Для подорожей пасажирів на захід країни у вихідні дні Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів – Київ. Поїзд відправиться з Києва та Львова 12 та 19 лютого та курсуватиме в денний час.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Так, поїзд №191/192 відправиться з Києва о 08:03 та прибуде до Львова того ж дня о 17:30. Зворотно зі Львова відправлення о 12:06 та прибуття до столиці о 21:36.

Поїзд робитиме зупинки, зокрема, у Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.

У складі поїзда курсуватимуть купейні вагони та вагони класу люкс.

Квитки на додатковий поїзд вже можна придбати через онлайн-сервіс Укрзалізниці booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Нагадаємо, що окрім додаткового поїзда № 191/192, на цьому напрямку до послуг пасажирів поїзди №111, 141, 099, 013, 113, 043, 143, 149, 091, а також швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті + №705, 747, 743.