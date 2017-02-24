У Самборі поліцейські врятували студентку з групи смерті “Синій кит”

У райцентрі Самбір на Львівщині працівники поліції допомогли 15-річній студентці місцевого коледжу вийти з групи смерті “Синій кит”.

Як розповіла старший інспектор ювенальної превенції патрульної поліції Самбірського відділу поліції Галина Андрощук, до поліції звернулася 15-річна дівчина, яка була учасницею групи смерті. Дівчина розповіла, що з цікавості зареєструвалася у соціальній мережі ВКонтакті у квесті “Синій кит”. До неї зателефонував чоловік, який назвався виконавцем гри, і поставив ряд завдань, які вона повинна була виконати. Спершу дівчина не сприймала “забавку” серйозно, але, коли надійшло чергове завдання – намалювати на руці і вирізали лезом зображення кита, злякалася і намагалася уникнути виконання подальших вказівок організаторів гри. Однак дівчину не залишили у спокої і через повідомлення у соцмережі їй почали надходити погрози і вимоги виконувати нові завдання.

Налякана студентка звернулася до поліції.

Після того, як з неповнолітньою попрацювали психологи, викладачі коледжу і батьки, вона усвідомила всю небезпеку можливих наслідків смертельного квесту. За допомогою працівників поліції сторінку дівчини у мережі ВКонтакті було видалено, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення причетних осіб, які погрожували неповнолітній і їх причетності до створення небезпечної гри.

За даним фактом 22 лютого відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 КК України (погроза вбивством), яка карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, повідомляє Центр інформації про права людини.