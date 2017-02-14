У продаж надійшли квитки на ”Євробачення”

Продаж квитків на пісенний конкурс ”Євробачення-2017” розпочнеться 14 лютого, дохід від продажу квитків планується в розмірі 77 млн грн.

Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора Національної суспільної телерадіокомпанії України Павло Грицак, передає УНІАН.

Ціни на квитки, додав він, становитимуть від 7 євро до 500 євро. ”Це, разом із інтенсивною промо-кампанією, яку ми плануємо, дозволяє нам вірити у те, що продажі дадуть ПАТ ”НСТУ” 77 мільйонів”, – сказав Грицак і додав, що станом на кінець минулого року очікувані доходи становили 36 млн грн.

Водночас, як повідомляється на сайті ”UA:Перший”, квитки надійдуть у продаж 14 лютого о 20.15. Близько 70 тисяч квитків будуть продані на 9 концертів пісенного конкурсу, що пройде в травні в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Зокрема, вони продаватимуться на 6 репетицій, два півфінали та фінал ”Євробачення-2017”.

Згідно з інформацією, ціна квитків варіюватиметься від 8 до 500 євро, а придбати їх можна буде на сайті www.concert.ua. Мовник-організатор цьогорічного конкурсу – Національна суспільна телерадіокомпанія України – залучила компанію ”В-Ticket”, якій належить Concert.ua.

62-й міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення-2017” навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братимуть участь 43 країни. Це рекордна кількість, яка за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали ”Євробачення-2017” у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.