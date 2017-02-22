У посольстві України в Польщі встановили інформпункт для допомоги українським нелегалам

Представництво Міжнародної організації з міграції у Варшаві встановило у Посольстві України в Польщі інформаційний пункт для допомоги українським нелегалам.

Про це Департамент консульської служби МЗС України повідомляє у Facebook.

”З 20 лютого 2017 року у консульському відділі Посольства України в Республіці Польща представництвом Міжнародної організації з питань міграції у Варшаві (МОМ) з метою надання всебічної допомоги у поверненні в Україну громадян України, які з різних причин нелегально перебувають на території РП, а також стали жертвами торгівлі людьми, у залі прийому громадян консульського підрозділу встановлено інфокіоск, за допомогою якого відвідувачі можуть отримати необхідну їм інформацію, а також безпосередньо поспілкуватися з представником МОМ з використанням мережі Skype”, – йдеться у повідомленні.

”Таке нововведення – встановлення інфокіоску в консульському підрозділі іноземного диппредставництва – впроваджено на території Польщі вперше”, – додали у департаменті.