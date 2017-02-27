У Полтавській області знову виявили сміття зі Львова

У Горішніх плавнях Полтавської області виявлено сміття зі Львова.

Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, якому підпорядковується поліція Горішніх плавнів, інформує УНІАН.

За даними правоохоронців, на вулиці Будівельників, ближче до кар`єру на шляху до міського звалища, було вивантажено дуже багато сміття.

«У купах знайдені чеки з львівських супермаркетів, датовані 17 лютого 2017 року. Також там знайдені документи фірм Львова. На місці працює слідчо-оперативна група. Буде відкрито кримінальне провадження за фактом забруднення земель»,- повідомили у прес-службі поліції Кременчука.

У мерії Горішніх плавнів відзначили, що попередньо йдеться про розвантаження трьох багатотонних вантажівок зі сміттям.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня в Полтавській області було виявлене сміття зі Львова в районі водоочисних споруд водоканалу в Соснівці та в районі села Кам`яні потоки Кременчуцького району.

Раніше сміття зі Львова було також виявлене в м.Глобине Полтавської області.