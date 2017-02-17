У поїзді «Маріуполь – Львів» застрелився військовослужбовець, який повертався із зони АТО

16-го лютого, в районі залізничного вокзалу «Запоріжжя-І» в поїзді «Маріуполь-Львів» застрелився військовослужбовець, який їхав із зони АТО.

Про це повідомила прес-секретар Запорізького обласного управління Нацполіціі Катерина Людвік, інформує 061.

Як розповіли в поліції, військовослужбовець 1974 року народження, родом з Полтавської області, вистрілив собі в голову прямо в купе. Перед цим, він зробив телефонний дзвінок. Його супутники, за попередніми даними – товариші по службі, вийшли з купе, щоб не заважати чоловікові поговорити по телефону. Через деякий час вони почули постріл.

О 21:15 військовослужбовця з пораненням голови доставили в запорізьку лікарню. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проте о 21:50 він помер. Також, в поліції повідомили, що пасажири в поїзд не випивали спиртного і їхали спокійно, без конфліктів і скандалів.

В даний момент поліція встановлює кому телефонував загиблий і з’ясовує причини трагедії.