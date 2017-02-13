У підземеллі львівського храму представлено панорами старовинного Львова

У підземеллі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла УГКЦ представлено 3 панорами: Княжий Львів (XIII ст.), Готичний Львів (XV ст.) та ранньомодерний Львів (1740-50-ті рр.).

Як повідомляє ресурс «Духовна велич Львова», перші дві панорами – унікальні. “Ранньомодерний” унікальний наявністю передмість (існує давніша панорама Львова цього часу, авторства Януша Вітвіцького, але на ній немає передмість). Княжий і ранньомодерний Львів до нас експонувались в музеї давніх пам’яток Львова (костел Івана Хрестителя), готичний – широкому загалу представлений вперше. Виконані макети, здебільшого, в 90-их рр., окрім останньої частини ранньомодерного, яку відтворили в 2016-ому, спеціально для експозиції в підземеллях храму. Автори панорам – Ігор та Любов Качор.

На панорамі можна побачити чимало будівель, які не збереглися до наших днів. Дані експозиції дають можливість заглянути у минуле та побачити як Львів змінився за час свого існування.

Оглянути панорами можна у підземеллі щодня з 9:00 до 19:00.