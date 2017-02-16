У Перемишлянах на Львівщині в громадському туалеті знайшли міну і гранату

У місті Перемишляни 15 лютого місцеві жителі виявили в одному з приміщень на площі Базарній предмети схожі на боєприпаси часів Другої світової війни.

Як повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, о 12:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на вул. Базарній у місті Перемишляни, на відстані 15 метрів від будівлі банку та на відстані 1,5 метрів від приватних гаражів, виявлено предмети схожі на вибухонебезпечні.

По прибуттю на місце події, в результаті огляду було встановлено, що знайдені предмети ззовні схожі на 82 мм артилерійську мінометну міну та ручну гранату часів Другої світової війни.

О 14:58 фахівці піротехнічної групи центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили боєприпаси у спеціально відведеному для цього місці.

Як стало відомо з власних джерел, вибухонебезпечну знахідку виявили в приміщенні громадського туалету на площі Базарній, поблизу будівлі «Ощадбанку» після повідомлення місцевого жителя, що у вигрібній ямі туалету лежать предмети схожі на боєприпаси.

Хто і з якою метою кинув міну та гранату у туалет, який знаходиться у багатолюдному місці, будуть встановлювати правоохоронці, – повідомляє «Вголос».