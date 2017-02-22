У передмісті Львова жінка випала з маршрутки на зупинці громадського транспорту

В Жовківське відділення поліції 21 лютого о 16.20 надійшло повідомлення про те, що у селі Малехів на зупинці громадського транспорту тілесні ушкодження отримала 62-річна місцева мешканка.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці встановили, що водій маршрутного таксі сполученням «Львів-Дубляни» рушив з місця, не переконавшись у тому, що висадка-посадка пасажирів завершилася, внаслідок чого жінка випала із салону автобуса.

Потерпіла доставлена в лікарню із забоями. Працівники поліції встановлюють обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.