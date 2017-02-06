У передмісті Львова горів притулок для тварин

У Брюховичах біля Львова горів притулок для тварин «Милосердя». Тварини від вогню не постраждали, однак згоріла кухня, відтак собакам немає що їсти. Волонтери просять допомоги.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на ДСНС, пожежа виникла у неділю, 5 лютого, о 20:40 в притулку для безпритульних собак «Милосердя», що розташований у смт. Брюховичі на вул. Незалежності України, 58. Загорілася дерев’яна будівля, а запаси дров, що зберігалися там, сприяли інтенсивному поширенню пожежі. О 21:16 займання загасили, однак вогонь повністю знищив будівлю, у якій сталося займання. Собаки не постраждали.