У парламенті зачитали вимоги учасників Маршу національної гідності до влади

Позафракційний депутат і лідер партії «Національний корпус» («Азов») Андрій Білецький у Верховній Раді зачитав депутатам вимоги учасників Маршу національної гідності, який пройшов у середу, 22 лютого, в центрі Києва.

«Я говорю від імені працюючої та воюючої України, одну з яких ви знищуєте зараз, а іншу змінюєте. Купка мільйонерів і мільярдерів, багато з яких присутні тут, фактично узурпували всю владу в Україні. Президент, уряд, більшість парламенту належать до однієї і тієї самої кліки. Ви представляєте нашу країну на міжнародній арені, хоча народ не уповноважував вас на це. Справа ваших рук – це приватизація і розпродаж країни. Це голод українців через тарифи, безробіття і зубожіння. Це приниженість, капітуляція і здача територій Кремлю. Ми, українські націоналісти, об’єднаємо свої зусилля для того, щоб протистояти озброєному окупантові на сході та фінансовому диктату з Заходу. Але головне, насамперед, для того, щоб знищити цю владу, яка помилково називається українською. Як державники ми вимагаємо нового політичного курсу, який повинен спиратися на пріоритет національних інтересів», – заявив Білецький, якого процитував сайт112ua.

Серед вимог учасників маршу – припинення торгових відносин з окупованими територіями Донбасу, розрив дипломатичних відносин з РФ.

«Ми не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель, щоквартального зростання цін на комунальні послуги. Ми вимагаємо розриву дипломатичних відносин з РФ. І, зрештою, вимагаємо реального дієвого механізму імпічменту президента і відкликання депутатів… Я вам обіцяю, якщо ви надумаєте не виконати, у нас вистачить сміливості, сил і рішучості розпустити цю ВР. Повірте, ми це зробимо», – заявив лідер «Азову».

Крім «Азову», серед організаторів маршу — ВО «Свобода» і «Правий сектор». Журналісти оцінили кількість учасників акції приблизно в 5 тис. осіб, в той час як поліція заявила про 7 тис.

Zaxid.net