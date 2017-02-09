У Мінську затримали письменника Сергія Жадана

Українського письменника та музиканта Сергія Жадана затримали на території Білорусі та заборонили в’їзд до країни.

За словами Жадана, до його номеру в готелі увірвалися правоохоронці та забрали його до відділення. Після ряду перевірок виявилося, що йому заборонений в’їзд до Росії, а оскільки у Білорусі та Казахстану з РФ спільна візова зона – заборона діє і на території цих країн.

“Виявляється, мені ще 2015-го заборонено в’їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням “за причастность к террористической деятельности”. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Жадан повідомив, що ночувати йому довелось у камері.

“На ранок довго писали пояснювальні, розпитували про тероризм. Зрештою, поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін”, – розповів він.

Письменник закликав МЗС України відреагувати на такі дії білоруської сторони.

Згодом українське МЗС повідомило, що посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола у зв’язку із затриманням у Мінську білоруськими компетентними органами українського письменника Сергія Жадана викликали до Міністерства закордонних справ України.

«Керівнику білоруської дипмісії висловлено глибоке занепокоєння ситуацією із затриманням та забороною в’їзду Жадана, звернено увагу на системність такий дій білоруських правоохоронців стосовно громадян України, пише УНІАН.

Представник МЗС України зауважив, що роз’яснення білоруської сторони, отримані станом на сьогодні, “не задовольняють українську сторону”.

Посольство України в Мінську повідомило, що направило ноту до Міністерства закордонних справ Білорусі з метою отримати офіційне пояснення про причини затримання в білоруській столиці українського письменника Сергія Жадана.

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