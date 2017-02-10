У Львові завтра на дорогах ожеледиця

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 11 лютого на дорогах міста та області збережеться ожеледиця.

Також завтра вночі та вранці слабкі туман, ожеледь. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 13 – 15° морозу, вдень 2 – 4° морозу. Видимість в тумані 500 – 1000 м.

12 лютого очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° морозу, в горах 17 – 20° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

13 лютого прогнозується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14° морозу, в горах 17 – 20° морозу, вдень 0 – 5° морозу.