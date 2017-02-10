У Львові затримали податківця-хабарника

У Львові при отриманні неправомірної вигоди затримано працівника ГУ ДФС у Львівській області.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області, 10 лютого слідчим ГУ Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками УЗЕ у Львівській області та УВБ ГУ ДФС у Львівській області, під час проведення заходів в рамках кримінального провадження, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, затримано головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Львівській області при отриманні неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США.

У прес-службі не уточнили, за які «послуги» вимагав та одержав хабар посадовець фіскальної служби.