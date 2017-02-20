У Львові затримали організаторів мережі борделів

Наприкінці жовтня минулого року працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції Львівщини, спільно з прокуратурою області припинили діяльність організованої злочинної групи, яка облаштувала мережу закладів із надання платних сексуальних послуг.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, борделі працювали під виглядом стриптиз-клубів у Львові та Харкові.

Клієнтами закладів були переважно іноземці, серед них – велика кількість студентів вищих навчальних закладів.

Правоохоронці встановили і затримали у Львові та Харкові зловмисників, які організували та забезпечували діяльність борделів. Протягом лютого 48-річному організатору мережі закладів розпусти, жителю Харкова, а також його співучасникам – 42-річному львів’янину, 28-річному харків’янину та 34-річному мешканцю Дніпра, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Троє учасників злочинної групи затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.