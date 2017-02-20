У Львові затримали іномарку з боєприпасами

У Львові працівники поліції 19 лютого під час огляду автомобіля Mercedes, з номерами реєстрації Рівненської області, виявили в салоні іномарки близько 70 патронів різного калібру та гранату РГД-5 із запалом.

Як повідомляє «Вголос» з посиланням на джерела у ГУ Національної поліції у Львівській області, керував автомобілем 32-річний житель Миколаївської області, у салоні також перебував пасажир, 29-річний житель Запорізької області. Їх обох затримано.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і з якою метою їх привезли до Львова мешканці Миколаївщини та Запоріжжя на автомобілі з реєстрацією обласного центру західного регіону.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 КК України (Зберігання, передача чи збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу -карається позбавленням волі на строк до п’яти років).