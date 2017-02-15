У Львові вшанували учасників бойових дій на території інших держав

У Львові сьогодні відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Керівництво обласної та міської влади, члени Спілки ветеранів Афганістану, колишні воїни-афганці та представники громадськості, загалом близько 200 осіб, поклали квіти до пам’ятника «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр» у Львові. На алеї біля пам’ятника була виставлена почесна варта, церемонію супроводжував виступ військового оркестру. Присутні тримали транспаранти з написами: «Герої не вмирають» та «З Львівщини загинуло в Афганістані 118 чоловік; Небесна сотня – 21 чоловік, на сході України під час АТО – 272 чоловік».

Відбулася спільна екуменічна молитва та громадське віче під час якого вшанували полеглих під час бойових дій на території інших держав.

Після цього відбулося освячення військового храму Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ, спорудженого воїнами-афганцями та капеланами Центру військового капеланства у пам’ять про полеглих в Афганістані, на Майдані, сході України. Храм споруджено біля пам’ятника полеглим воїнам-афганцям. Сьогодні в ньому відслужили Божественну літургію.

Учасники заходів покладанням квітів та запаленими лампадками також вшанували пам’ять генерала Сергія Кульчицького, полковника Нацгвардії Андрія Соколенка, які загинули в зоні АТО, героїв Небесної сотні та учасників АТО, що знайшли спочинок на полях почесних поховань Личаківського цвинтаря Львова.