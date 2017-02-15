У Львові виявили незаконне будівництво котеджного містечка

На вулиці Скнилівській у Львові проводиться будівництво трьох житлових будинків котеджного типу без погоджених дозвільних документів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на інспекцію державного архітектурно будівельного контролю міста Львова.

Як зазначається у повідомленні, забудовнику надіслано припис з вимогою демонтувати збудовані котеджі та привести земельну ділянку у попередній стан. Призначення даної земельної ділянки – ведення садівництва.

За результатами позапланової перевірки, проведеної 10 лютого, працівниками інспекції було встановлено, що на земельній ділянці №3 в СТ «Урожай», на вул. Скнилівська, проводиться будівництво трьох зблокованих, житлових будинків (котеджного типу). Будівельні роботи проводяться без погоджених дозвільних документів. Вже завершено роботи з будівництва другого поверху котеджів та проводяться роботи з будівництва горищ та влаштування дахів.

Як зазначають в інспекції архбудконтролю, будівельні роботи на об’єкті проводяться без вихідних даних на проектування та забудову відповідної земельної ділянки, без розробленої та затвердженої проектної документації та без відповідних дозвільних документів на будівництво, тоді як згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, призначення даної ділянки – ведення садівництва.

«У жовтні 2016 року, на земельній ділянці №3 в СТ «Урожай», що на вул. Скнилівська, громадянин розпочав будівництво трьох зблокованих, індивідуальних житлових будинків (котеджного типу) без відповідних дозвільних документів. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вказаний об’єкт є самочинним будівництвом. Враховуючи й те, що забудовник до Інспекції держархбудконтролю не з’являється, рекомендовану кореспонденцію від нас відмовляється отримувати, Інспекція ДАБК у місті Львові скерувала відповідний запит до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області, для притягнення його до відповідальності. Також зі свого боку Інспекція працює в напрямку зупинення підготовчих та будівельних робіт і демонтажу (знесення) самочинно збудованих котеджів та приведення даної земельної ділянки у попередній стан», – розповіли в інспекції державного архітектурно будівельного контролю міста Львова.