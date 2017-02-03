У Львові викрили адміністратора антиукраїнських спільнот у соціальних мережах

Адміністратора проросійських спільнот у соцмережах викрили у Львові співробітники Служби безпеки України.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, зловмисниця створила фейкові акаунти та адмініструвала групи антиукраїнської спрямованості, де розповсюджувались матеріали, що дискредитують українську державу, пропагують створення т.зв. «новоросії». Окрім того жінка організовувала збір фінансової допомоги бойовикам т.зв. «ДНР/ЛНР».

Також поплічниця сепаратистів збирала та передавала російським модераторам дані про суспільно-політичну та соціальну ситуацію на Львівщині, займалася блокуванням проукраїнських спільнот та користувачів у російських соцмережах.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку із доказами її протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.