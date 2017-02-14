У Львові відзначатимуть День бабака

У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі щороку 15 лютого спостерігають за поведінкою бабаків, які на свято Стрітення віщують весну.

“15 лютого в Україні відзначають свято Стрітення Господнього. З давніх-давен Стрітення чекали з особливим нетерпінням. До цього свята приурочувалося чимало обрядів, як церковних, так і побутово-господарських. У цей день люди спостерігали за погодою і змінами у природі та прогнозували прихід весни. За народним повір’ям, в цей день зима зустрічається з весною”, – зазначається у повідомленні Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру.

Існує прикмета: якщо бабак, вилізши з будиночка, побачить свою тінь (надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. У народі цей день ще називають Зимобором, коли “зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати.

Свято Бабака (Стрітення) відбудеться 15 лютого у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі.