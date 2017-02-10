У Львові відкрили почесне консульство Австрії

У Львові 10 лютого на вулиці Генерала Чупринки, 6 перші особи міста та області разом з представниками Австрії урочисто відкрили Почесне консульство Австрійської Республіки.

Почесний консул Австрії у Львові Маркіян Мальський під час церемонії відкриття пообіцяв зробити усе можливе для того щоб підняти українсько-австрійські відносини на новий рівень.

Про це повідомляє Leopolis.news.

Дипломатичні відносини між Україною та Австрією починаються ще з 1922 року. Нове консульство поширюватиме свій вплив і на сусідні області. Зазначимо, що консульства Австрії також працюють в Одесі, Харкові та Дніпрі.

«Така співпраця дуже важлива для обох сторін. Львівська область має стратегічне завдання бути локомотивом України в Європу. Ми впевненні, що сьогоднішній день стане черговим позитивним кроком у розвитку нашої двосторонніх відносин. Перші інвестиції, які прийшли в регіон, були з Австрії», – розповів заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

В церемонії відкриття також взяла участь Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Герміне Поппеллер. Вона назвала Маркіяна Мальського молодим, але дуже досвідченим чоловіком, та побажала йому гарної роботи.