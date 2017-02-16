У Львові в під‘їзді багатоповерхівки знайшли загримоване для поховання мертве немовля

У Львові 16 лютого мешканці житлової багатоповерхівки виявили на сходовій клітці коробку в якій лежало мертве немовля.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції області, близько 09.00 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на сходовій клітці тринадцятого поверху житлового будинку на вулиці Гетьмана Мазепи виявили коробку в якій знаходилося тіло немовляти.

Експертизою попередньо встановлено, що дитина могла народитися у пологовому будинку, але потім померла. На тілі новонародженої дитини виявили, що проводився професійний розтин, очевидно медиками лікарні. Також дитина була відповідно одягнена і загримована для поховання. Її тіло могли видати батькам для поховання, але вони залишили його на сходовій клітці житлової багатоповерхівки.

Наразі встановлюються причини смерті дитини і де міг проводитися розтин. Також вживаються заходи з метою встановлення жінки, яка народила дитину.