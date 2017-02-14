У Львові в день святого Валентина одружилося 42 пари

Міський відділ реєстрації актів сімейного стану спільно з львівським обласним управлінням юстиції вирішили провести акцію «Парад одружень» 14 лютого.

В День святого Валентина 42 пари стануть на весільний рушник, повідомляє Leopolis.news.

«Останніми роками ми відчули все більшу потребу в особливому підході до святкування Дня закоханих і реєстрації шлюбів саме в цей день, – каже Зиновій Старостінський, начальник львівського міського відділу реєстрації актів сімейного стану. – Сьогодні на рушничок щастя ми очікуємо 42 пари. Гарний настрій, особливий сценарій та сюрприз ми забезпечуємо всім львів’янам та гостям нашого міста».

Одружитися мали можливість молодята не тільки з України, а й з Львівської області та інших регіонів України. Тетяна та Сергій, які першими взяли участь у марафоні, приїхали до Львова з Черкас.

«Добре, що так збіглося з Днем Валентина, – поділилися своїми враженнями Тетяна та Сергій Бішуки. – Ми давно вирішили приїхати одружуватися саме до Львова, тому не брали ні родичів, ні друзів, а просто купили смокінг, сукню – і вперед».

У звичайний день у Львові беруть шлюб 15-20 пар. Але тим сміливцям, які вирішили одружитися в День закоханих, управління юстиції приготувало особливі подарунки.

«Ми даруємо молодятам шампанське, цукерки та інструкцію для подальшого життя. Інструкція пояснює, як отримати свідоцтво про народження дитини в пологовому будинку. Закликаємо молодят кохатися і робити нашу державу більшою і кращою. Позиція управління юстиції така: молодята нехай кохаються, а про все решта подбаємо ми», – заявив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський.

Для Львівського міського відділу реєстрації шлюбів одружити 42 пари за день – абсолютний рекорд. Реєстрація проходитиме з 11:00 і триватиме до пізнього вечора.