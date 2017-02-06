У Львові стався вибух в житловій багатоповерхівці

У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Наразі деталі події з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, у квартирі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Господиня квартири – літня жінка, не постраждала. Загрози обвалення будинку немає. Наголошується, що вибух стався у ванній кімнаті.

Як наголошується в співтоваристві “Варта1″ в Facebook, за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Власниця квартири 1963 року народження була госпіталізована до лікарні для обстеження.