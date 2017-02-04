У Львові сьогодні для проїзду транспорту відкрили вулицю Мечникова

У Львові 4 лютого відкрили для руху транспорту вулицю Мечникова.

Про це повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Сергій Бабак.

Ремонтні роботи на вул. Мечникова проводилися у два етапи, на ділянці від вул. Личаківської до вул. Пекарської. Загальна довжина ділянки реконструкції – 532 метри. Замовник – департамент житлового господарства та інфраструктури. Генпідрядна організації – ТзОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».

Як повідомили в управлінні інженерного господарства, підрядна компанія «Онур» підготувала для відкриття вулицю Мечникова (від вул. Некрасова до вул. Личаківської). Рух планується лише для автотранспорту. Рух трамваїв буде відновлено після реконструкції перехрестя. Тротуар на парній стороні ділянки вулиці (зі сторони церкви) влаштовано; на протилежній, непарній, стороні наступного тижня заплановано завершення робіт з підключення каналізаційних випусків з подальшим відновленням покриття з плитки.