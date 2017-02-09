У Львові посилять охорону генконсульства Польщі додатковими силами Нацгвардії

У Львові після акту вандалізму, який мав місце 8 лютого, буде посилено охорону генерального консульства Польщі.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Він зазначив, що для посиленої охорони дипломатичної установи буде залучено додаткові сили бійців Національної гвардії України.

Також губернатор зазначив, що напис, залишений на паркані генконсульства є «провокацією проросійських сил» спрямованою на дестабілізацію в західному регіоні і стосунків між українцями і поляками.

Як повідомлялося, у Львові 8 лютого невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Львові написами і червоними плямами.

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, на стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка, зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства – дві плями червоної фарби. Напис і фарбу на стіні було виявлено 8 лютого вранці.