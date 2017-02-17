У Львові почав працювати сервіс пасажирських перевезень Яндекс.Таксі.

Про це повідомили в компанії.

“Зараз до Яндекс.Таксі підключено 350 машин з 15 львівських таксопарків”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо пощастить, за пасажиром приїде електромобіль Tesla Model S. На честь запуску сервісу він буде курсувати по місту до кінця лютого.

У Львові сервіс працює за єдиним тарифом. Подача машини і перші два кілометри шляху коштують 14 гривень. Кожен наступний кілометр обійдеться у 5 гривень, а за межею міста — до 6,5 гривень. Наприклад, доїхати від площі Ринок до стадіону «Арена Львів» можна приблизно за 50 гривень. П’ять хвилин водій чекає пасажира безкоштовно.

Нагадаємо, що Львів став п’ятим містом України, де працює Яндекс.Таксі. У минулому році він був запущений в Києві, Харкові та Дніпрі, а на початку цього місяця — в Одесі. Крім України сервіс доступний ще в п’яти країнах: Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані та Росії.

НВ Бізнес