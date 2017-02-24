У Львові під час одержання хабара затримали військового лікаря Академії сухопутних військ

У Львові СБУ спільно з військовою прокуратурою Західного гарнізону 23 лютого затримали на хабарі хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Кандидат медичних наук вимагав тисячу доларів США від батька одного з курсантів вишу за виготовлення медичних документів для звільнення його з лав Збройних сил України за станом здоров’я.

Правоохоронці затримали здирника на робочому місці після одержання всієї суми хабара», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди).