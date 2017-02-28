У Львові перекрили рух транспорту по вул. Богданівській

У Львові до 20 березня буде перекрито рух транспортних засобів по вул. Богданівській у зв’язку із ремонтними роботами.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 28 лютого з 15.00 і до 20.00 20 березня буде перекрито рух для транспортних засобів по вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього).

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього) зумовлене ремонтними роботами з реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм по вул. Богданівській.