У Львові пенсіонери МВС пікетували управління Пенсійного фонду вимагаючи перерахунку пенсій

Сьогодні, 15 лютого, під стінами Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області зібрався пікет.

Як повідомляє Press-Центр, ветерани силових структур вкотре прийшли домагатися, аби їм підвищили виплати, відповідно до нинішніх окладів.

– Зарплати попіднімали в три-чотири рази, а нам ніхто нічого не добавляє, подивіться, які ціни! – обурюється пан Микола, котрий 15 років пропрацював слідчим в одному із райвідділів на Львівщині. – Нас кинули напризволяще. Ми вже кілька разів виходили з вимогами, щоб нам віддали наші гроші, однак щоразу влада відмахується від нас відписками! Аваков ще у грудні обіцяв проіндексувати наші пенсії, а толку жодного!

Цього разу ветерани обіцяють, як нічого не доб’ються, підуть «на Київ».