У Львові оштрафували будівельну фірму за використання праці неоформлених робітників

ГУ Держпраці у Львівській області застосувало штрафну санкцію на ТзОВ «Файнобуд», де загинув працівник під час виконання будівельних робіт та використовувалась праця неоформлених робітників.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Торік, 28 грудня 2016 року, стався нещасний випадок зі смертельним наслідком з чоловіком, який виконував будівельні роботи. Під час встановлення вертикальної опалубки на будівельному майданчику по вул. Кульпарківській, 226 А, що у місті Львові, чоловік впав з висоти, що призвело до його смерті.

У зв’язку з проведенням спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, було призначено позапланові перевірки з питань дотримання вимог законодавства про працю та охорону праці, які здійснювали фахівці ГУ Держпраці у Львівській області.

За результатами позапланових заходів, встановлено, що загиблий та ще семеро будівельників, які були з ним у бригаді, у листопаді 2016 року працювали на цьому підприємстві без будь-якого оформлення, тобто фактично нелегально.

Відтак, ГУ Держпраці у Львівській області застосувало штрафну санкцію до ТзОВ «Файнобуд» на суму 768 тисяч гривень за фактичне допущення до роботи 8 працівників без належного оформлення трудових відносин та 3200 грн. за інші порушення законодавства про працю. Також матеріали перевірки скеровано до правоохоронних органів за ознаками грубого порушення законодавства про працю, за що передбачена кримінальна відповідальність згідно із ст.172 КК України.

ГУ Держпраці у Львівській області вкотре наголошує роботодавцям на необхідності належного оформлення працівників, відповідно до вимог ст.24 КЗпП, а саме укладення трудових договорів та повідомлення органів ДФС у встановленому порядку. Також нагадує, що з 1 січня значно зросли фінансові санкції за порушення законодавства про працю, передбачені ст.265 КЗпП України.

Відтепер, у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.