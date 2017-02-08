У Львові невідомі розмалювали будівлю Генконсульства Польщі

У Львові сьогодні, 8 лютого, невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генерального консульства Республіки Польща у Львові написами і червоними плямами.

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, на стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка, зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства – дві плями червоної фарби. Напис і фарбу на стіні було виявлено сьогодні вранці.

Наразі офіційної заяви до правоохоронців від представників Генконсульства не надходило, на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.