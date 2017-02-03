У Львові на хабарі затримали помічника депутата від «Народного фронту»

Затриманий у Львові хабарник виявився помічником-консультантом народного депутата від партії «Народний фронт» Олександра Ксенжука. Його ім’я – Руслан Бурячковський.

Про це повідомляє Форпост з посиланням на власні джерела.

Згідно інформації сайту Верховної ради, Руслан Бурячковський є заступником директора ТОВ “АЛЬКОР-ІНВЕСТ”, проживає в місті Хмельницькому.

Олександр Ксенжук є головою Державної пробірної служби України, проживає у Хмельницькій області. До Верховної ради обраний за списком партії “Народний фронт” (№36 у списку).

На позачергових виборах 2014 року Бурячковський теж балотувався за виборчим списком «Народного фронту» під номером 195, але до парламенту не потрапив.

Бурячковський був затриманий 2 лютого у Львові за фактом вимагання та одержання через посередника неправомірної вигоди. Грошові кошти в розмірі 10 тис доларів США від приватного підприємця призначалися за не створення перешкод у здійсненні ним підприємницької діяльності шляхом не направлення інформації до правоохоронних та контролюючих органів. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Найцікавіше, що передача хабара відбувалася в кількох десятках метрів від будинку обласного управління поліції Львівщини.