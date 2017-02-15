У Львові на прийом до лікаря можна записатися он-лайн

У Львові триває запровадження системи електронного запису на прийом до лікарів у поліклініках.

Електронна реєстрація уже працює у 4-ій комунальній поліклініці на пр. Червоної Калини, у 2-ій поліклініці на вул. Симоненка, а також у двох відділеннях та шести амбулаторіях 1-ої поліклініки.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

«Ще три наші заклади: 5-а поліклініка на вул. Виговського, 6-а поліклініка на вул. Медової Печери та 3-а поліклініка на Левандівці вивчають цей досвід і готуються до запровадження електронної реєстрації у себе», – сказав він.

Маючи доступ до інтернету, можна самостійно, без звернення до реєстратури закладу, у будь-який зручний час записатися он-лайн на прийом до сімейного лікаря за адресою https://reestratura.com, та отримати підтвердження – електронний талон – у вигляді смс на мобільний телефон або листом на електронну пошту. Поряд із цим, залишається можливість запису на прийом через реєстратуру у поліклініках. Запровадження електронної реєстрації дає можливість економити час пацієнтам та більш якісно планувати свою роботу лікарям поліклінік.

Крім цього у Львові вивчають можливість запровадження «електронних карток» для пацієнтів поліклінік. Така ідея розглядається у межах проекту «Розумний район», яким мешканці міста обрали район Наукової – Володимира Великого.

Як розповів начальник управління інформаційних технологій Львівської міськради Іван Коржов, запровадження електронного документообігу у поліклініці може відчутно покращити рівень обслуговування та перевести організаційну роботу щодо ведення історій пацієнтів на сучасний лад. За його словами, поки що в Україні мало успішних прикладів таких інновацій, і поліклініка на вул. Симоненка у Львові може започаткувати таку історію успіху.

Своєю чергою Володимир Зуб повідомив, що відбулася нарада з цього приводу і зараз необхідно сформулювати медично-технічне завдання. Коли воно буде сформоване, можна буде готуватися до тендеру, щоб придбати необхідну ІТ-програму. «Поки що ми вивчаємо існуючі приклади. Сподіваємося, що цей проект буде реалізований упродовж цього року», – зазначив Володимир Зуб.

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