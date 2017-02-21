У Львові на аукціоні продали п’ять земельних ділянок для будівництва

21 лютого у Львівській міській раді відбулись земельні торги, на які виставили п’ять земельних ділянок. Чотири ділянки, на вулицях Щирецькій, Сливовій та Володимира Великого, продали у право власності, а одну, що на вул. Дем‘янській, віддали у оренду на 10 років.

Як повідомляє Zaxid.net, лот №1 – земельну ділянку на вул. Щирецькій, 33, площею 1241 м2, що поруч із ТЦ «Південний», на якій можна будувати об’єкти туристичної інфраструктури (готель), продали за 1 млн 518 тис. грн. Додамо, що стартова ціна ділянки на початку аукціону становила 1 млн 214 тис. грн.

Лот №2 – земельну ділянку, площею 575 м2, на вул. Сливовій 11 б-1, та лот №3 – земельну ділянку, 913 м2, що на вул. Сливовій 11 б-2, для житлової та громадської забудови придбав один учасник загальною вартістю майже 3,5 млн грн. Стартова ціна ділянок становила 1 млн 180 тис. грн та 1 млн 874 тис. грн відповідно.

Лот №4 – земельну ділянку на вул. Володимира Великого, 4-6, що поруч із Горіховим гаєм, площею 855 м2 для будівництва адміністративно-офісного комплексу продали за 1 млн 664 тис. грн. Стартова ціна ділянки становила 1 млн 447 тис. грн.

Лот №5 – земельну ділянку на вул. Дем‘янській (Б), 1, площею 4 660 м2 передали в оренду терміном на 10 років. Вартість річної вартості оренди становить майже 112 тис. грн. Стартова ціна орендної плати за місяць на початку аукціону становила 109 тис. грн.

Імена учасників, які брали участь у аукціоні, у міській раді не розголошують. Заступник начальника управління земельних ресурсів Львівської міськради Олег Ковалишин зазначив, що наступні торги планують провести у травні. На продаж планують виставити 15 земельних ділянок, стартова ціна яких загалом становить 90 млн грн.