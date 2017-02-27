У Львові молодик стріляв по вікнах пологового будинку

У Личаківський відділ поліції в ніч на 27 лютого звернувся лікар однієї з львівських лікарень. Чоловік повідомив, що близько 23.30 невідома особа здійснила три постріли, ймовірно, з пневматичної зброї у вікна пологового відділення лікарні.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ Національної поліції у Львівській області.

Як встановили працівники поліції охорони, до скоєння злочину причетний 24-річний львів’янин. Правоохоронці вилучили у нього пневматичний пістолет та кульки. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії.

Як стало відомо з власних джерел, молодик обстріляв вікна пологового відділення обласної лікарні на вул. Некрасова.