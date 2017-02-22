У Львові минулої доби в трьох місцях виявили муляжі тротилових і димових шашок

У Львові минулої доби, 21 лютого, виявили муляжі двох тротилових шашок і дві димові шашки у різних районах міста.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 лютого о 14:09 поблизу залізничного вокзалу “Львів” (на відстані близько 300 м від вокзалу), під залізобетонною загорожею, 150 м від залізничної колії, виявлено 400 г. тротилову шашку без запалу. Місце події було огороджено, виставлено охорону. Експерти встановили, що це муляж. Затримки руху потягів не було.

У Головному управлінні Нацполіції області повідомили, що 21 лютого о 15.00 біля входу у локомотивне депо «Львів – Захід» працівники підприємства знайшли пакет з написом «тротилова шашка». Експерти, які прибули на місце, виявили всередині згортка муляж тротилової шашки виготовленої з дерева.

21 лютого о 15.35 на вул. Шота Руставелі у Львові біля будівельних риштувань, встановлених біля фасаду будинку, виявили дві димові шашки. Вибухотехніки вилучили знахідку, якою виявилися дві ручні димові шашки.