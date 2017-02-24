У Львові минулого року інспекція ДАБК провела 603 перевірки

З 29 квітня 2016 року розпочала свою роботу Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові. За період роботи ДАБК провела 603 перевірки, винесла 308 постанов, за результатами яких у міський бюджет було повернено 2,9 млн. гривень.

Як повідомляє пре-служба Львівської міської ради, про це розповів під час звіту інспекції, Володимир Цабак, начальник інспекції ДАБК Володимир Цабак.

У 2016 році у інспекцію надійшло понад 1600 звернень від громадян. Відтак було проведено 603 перевірки з дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил на об’єктах будівництва, які розташовані у місті Львові. За результатами перевірок інспекцією винесено 308 постанов про накладення штрафів у розмірі 7,5 млн. гривень, з яких 2,9 млн. гривень повернено у міський бюджет.

«Ми провели 12 планових перевірок та 591 позапланову на підставі звернень громадян та юридичних осіб про порушення суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері будівної діяльності. За результатами перевірок було винесено 311 приписів про усунення порушень вимог законодавства і про зупинення виконання підготовчих та будівельних робіт, а також 308 постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Це 117 приписів на юридичних осіб на суму 6,5 млн. грн., з них до бюджету сплачено 2,3 млн. грн і 191 постанова щодо фізичних осіб на суму 1 млн. гривень, з яких сплачено до бюджету 600 тис. грн.», – розповів Володимир Цабак.

Основними порушеннями законодавства у сфері містобудівної діяльності, що виявлялися під час проведення перевірок об’єктів будівництва, було виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, затверджених проектних рішень, виконання будівельних робіт без отримання у встановленому законом порядку права на виконання будівельних робіт, наведення недостовірних даних у документах, що посвідчують право на виконання будівельних робіт, недопущення посадових осіб Інспекції до об’єктів будівництва для проведення перевірок.

«Оскільки за 2016 рік було виявлено велику кількість самочинно збудованих об’єктів на етапах завершення будівництва, що зумовило подання позовів про знесення, основним завданням на 2017 рік інспекцією буде виявлення усунення порушень та притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування на початкових стадіях будівництва з метою недопущення порушень прав мешканців на житло», – наголосив Володимир Цабак.

Додамо, що інспекцією ДАБК у 2016 році розглянуто 3172 дозвільних документи, з яких 1874 – позитивно, 1298 – відмовлено у зв’язку з недоліками. Окрім того в межах здійснення заходів інспекцією було видано 58 наказів про скасування дозвільних документів про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації.