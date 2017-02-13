У Львові колишній зек згвалтував і пограбував львів‘янку

У Львові раніше судимий за згвалтування житель Львівщини скоїв пограбування і згвалтування жительки Львова.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова, 13 лютого о 00.04 годині, патрульні отримали виклик від чоловіка, який повідомив, що невідомий проник в його квартиру на вулиці Котлярській і напав на дружину. Заявник розповів, що жінка перебуває в готелі поруч, а зловмисник, ймовірно, перебуває в квартирі. Для потерпілої викликали швидку допомогу.

Як було встановлено, невідомий дістався до квартири близько 00.02 ночі вважаючи, що там нікого не має. У цей момент там була жінка. Зловмисник напав на неї, боротьба тривала дві години, за цей час окрім тілесних ушкоджень невідомий зґвалтував її. Після усього заподіяного чоловік забрав цінні речі в квартирі. У момент коли невідомий вийшов у іншу кімнату жінці вдалося втекти і сповістити чоловіка, який викликав патрульних. В квартирі інспектори нікого не застали, однак почули що хтось забіг на горище. Полісмени одразу забігли туди і помітили відкриту квартирку. Відчинивши вікно побачили, що за підвіконня тримався невідомий чоловік і ногами стояв на карнизі. Він не відреагував на вимогу поліцейських повернутися в приміщення і стрибнув з 4-го поверху. На землі зловмисник звівся на ноги і почав втікати у сусіднє подвір‘я. Інспектори, які приїхали для підсилення побігли за ним. Там інспектори у закинутому сміттям приміщенні і знайшли чоловіка, який вдавав, що спить. На місце викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу.

30-річний мешканець міста Соснівка отримав численні переломи, його госпіталізували у 8-клінічну лікарню міста Львова і зараз він перебуває під конвоєм. В квартирі потерпілих знайшли військовий квиток затриманого, загублений зловмисником, який раніше був судимий за зґвалтування вагітної жінки у 2009 році. Тоді він проник в квартиру на другому поверсі через балкон.